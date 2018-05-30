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今日 18:28 國際財經

中美貿易戰升溫 歐股中段個別走

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市場關注意大利政治局勢進展，加上中美貿易戰有升溫跡象，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7648點，升15點或0.2%；德國DAX指數報12715點，升49點或0.39%；法國CAC 40指數報5412點，跌25點或0.46%；意大利富時MIB指數報21531點，升180點或0.85%。

數據方面，歐羅區5月經濟景氣指數為112.5，高於預期的112.1；消費者信心指數為0.2，符合預期。法國今年首季國內生產總值(GDP)按季修正為0.2%，低於預期及初值的0.3%。

德國方面，4月實質零售銷售按月增加2.3%，高於預期增加0.7%；按年則增加1.2%，預期為上升1.3%。德國5月經季節調整失業率降至紀錄低點5.2%，上月為5.3%。

另外，美國稍後將公布5月ADP私人就業人數及首季實際GDP修正值。聯儲局將於明日凌晨公布經濟褐皮書，以及舉行會議審議針對禁止銀行自營業務的沃克爾規則(Volcker Rule)的調整。

道指期貨暫報24503點，升126點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報66.92美元，升0.19美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報75.68美元，升0.29美元或0.38%。

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