今日 15:39
國際財經
法國國家統計局公布，第一季國內生產總值(GDP)終值按季增長0.2%，低於初值0.3%的增長，亦低於去年第四季0.7%的增長。
統計局指出，家庭支出下滑導致經濟增長放緩。
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