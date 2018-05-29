國際財經

【新股追蹤】叙福樓暗盤炒高一倍

叙福樓集團(01978)暗盤曾高見2.22元，較招股價1.1元，升1.02倍；收報2.2元。駿碼科技(08490)暗盤價收報0.67元，較招股價升15.52%。兩股份周三掛牌。

瑞安建業擬回購1億股 周三復牌

瑞安建業(00983)以每股要約價2.5元，回購最多1億股，佔已發行股份約20.64%。要約價較停牌前溢價約4.6%。

本地焦點簡訊

‧阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%

‧毛記葵涌(01716)全年盈利按年跌80.93%，不派息

‧I.T(00999)全年盈利4.31億元，按年增37.1%。派末期息17.8仙

‧英皇證券(00717)中期盈利按年增長12.5%，派中期股2.21仙

‧科通芯城(00400)首季股東應佔溢利約6320萬元人民幣，按年跌52.8%

‧碧桂園(02007)：實物分派基準按每持8.7股碧桂園，獲派1股碧桂園服務

‧高豐集團(02863)中期盈利按年跌2.33%，不派中期息

‧中國水業(01129)研究入股香港一家上市金屬品生產商若干股權

‧大成生化(00809)擬約1.85億元售夏愨道海富中心一座11樓辦公室

‧外電：內地房多多(fangdd.com)擬明年初到香港上市，或集資8億美元

‧弘和仁愛醫療(03869)以代價6.3億元人民幣，收購浙江3間醫院權益

‧恒大健康(00708)已競得湖南湘潭潭公土網掛010地塊(醫療衞生用地)土地使用權

意爆脫歐恐慌 道指曾瀉505收市挫391點

意大利政治危機不斷惡化，投資者開始擔心意大利可能會脫離歐羅區，加上西班牙總統面臨彈劾，重創全球金融市場氣氛，美股道指周二最多挫505點，收市跌391點或1.58%，報24361點。金融股成為重災區，摩根大通重挫4.27%，是表現最差成份股；高盛下滑3.40%；美國運通回落3.34%。標指低收1.16%，金融股指數急瀉3.3%。納指跌幅較輕，僅低收0.50%。

金融市場焦點簡訊

‧美國Case-Shiller全國樓價指數3月按年升6.5%，符合預期

‧美國會議局消費信心指數5月升至128，符合預期

‧ICE美滙指數升0.7%，報94.827，並一度升穿95，為6個半月新高

‧紐約8月期金最低見1296.60美元，收報每盎斯1304.10美元，跌0.4%

‧紐約7月期油跌1.7%，收報每桶66.73美元，創下六周低位

‧布蘭特7月期油升9美仙或0.1%，收市報每桶75.39美元

‧歐羅最低報1.1511美元，創10個月新低，尾段報1.1541美元，跌逾0.7%

‧歐股挫，意大利一度瀉3.7%，收市跌2.65%，英法德股市回落逾1%

‧意債遭拋售，兩年期債息高見2.72厘，一天急升189個基點，25年最大增幅

‧恒指夜期收報30248點，跌177點，較昨日恒指收市低水237點

‧人民幣兌美元在岸價創逾4個月新低，見6.4257，收報6.4188，跌250點子

‧新華社報道，阿里體育獲國際大體聯世界盃獨家營運權

‧澳門首季GDP按年實質增長9.2%，高於去年第四季的8%

美國續敲打對華貿易 北京感震驚

美國白宮宣布，將於6月15日公布向總值500億美元的中國進口貨品徵收關稅的最後名單。同時，繼續向世界貿易組織展開針對中國的投訴安排。並於6月30日前公布，向中國個體和團體的投資限制和強化出口控制建議。中國商務部對於白宮的宣布感到驚奇，因為這與雙方達成框架協議的方向相違背。

索羅斯:新金融危機正醞釀 歐盟或解體

「金融大鱷」索羅斯(George Soros)表示，美元飆升加上新興市場資本流出，或將引發重大的金融危機，又警告歐盟正面臨迫在眉睫的威脅。