國際財經

生產個人電腦與打印機的惠普(HP Inc.)公布，第二財季純利按年升89.6%至10.6億美元(82.68億港元)。每股經調整盈利為48美仙，收入升12.9%至140億美元，FactSet綜合分析員預期平均值分別是48美仙與135.7億美元。

展望第三季，惠普預期每股經調整盈利介乎49至52美仙；分析員預期每股盈利與收入的平均值，分別是49美仙與139.3億美元。

消息公布後，惠普市後股價升近2%。

另外，HP委任Steve Fieler為財務總監。