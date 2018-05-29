訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:50 國際財經

惠普上季收入勝預期 市後股價上揚

放大圖片

生產個人電腦與打印機的惠普(HP Inc.)公布，第二財季純利按年升89.6%至10.6億美元(82.68億港元)。每股經調整盈利為48美仙，收入升12.9%至140億美元，FactSet綜合分析員預期平均值分別是48美仙與135.7億美元。

展望第三季，惠普預期每股經調整盈利介乎49至52美仙；分析員預期每股盈利與收入的平均值，分別是49美仙與139.3億美元。

消息公布後，惠普市後股價升近2%。

另外，HP委任Steve Fieler為財務總監。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。