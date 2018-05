國際財經

阿布扎比官員表示,召車軟件商Uber與當局洽商,希望重新啟動在當地的業務。

Uber與主要對手Careem在阿布扎比的業務,2016年8月起便停頓,主要是被指違反監管規定。Uber自2013年起在當地開始服務。

負責監管事宜的The Centre for Regulation of Transport by Hire Cars (Transad)總經理Mohamed Darwish al-Qamzi表示,與Uber洽商進程順利,有信心後者很快重新提供服務。但他不願確定具體時間。

接近Uber的消息人士指出,洽談有良好進展。