國際財經

意大利政治危機不斷惡化，投資者開始擔心意大利可能會脫離歐羅區，重創全球金融市場氣氛，拖累周二復市的美股受壓，道指最多挫505點，低見24247點，金融股成為重災區；歐洲股滙連續第二天遭拋售，歐羅跌至10個月低，意大利短期債息出現25年來最大升幅。

道指收市跌391點或1.58%，報24361點，摩根大通股價重挫4.27%，是表現最差成份股；高盛下滑3.40%；美國運通回落3.34%。標指低收1.16%，金融股指數急瀉3.3%。納指跌幅較輕，僅低收0.50%。

另外，摩根士丹利急挫5.8%，道富下滑5.4%，保誠金融跌5%，花旗回落3.99%。阿里巴巴聯同旗下菜鳥斥資13.8億美元（約107.64億港元）入股內地物流公司、在美國上市的中通快遞約10%股權，阿里巴巴股價回落0.6%。

歐股全線下挫，意大利一度瀉3.7%，最終低收2.65%，英法德三大股市亦跌超過1%。亞洲主要股市大部分報跌。

索羅斯：歐盟陷存亡危機

意大利很大機會今年重新舉行大選，兩大民粹政黨五星運動和北方聯盟有力奪得更多議席。投資者憂慮，如果屆時兩黨上台並且拒絕遵守歐盟的財赤規定，意大利在歐羅區的地位會備受質疑。

著名投資者索羅斯（George Soros）昨警告，全球政治不穩可能引發另一場重大金融風暴，並說歐盟陷入存亡危機。索羅斯說，歐洲正面對三大難題，包括難民危機、歐盟各國之間逐漸分崩離析，以及緊縮財政引起民怨，呼籲重塑歐盟。

意債捱沽 歐羅10個月低

意債遭拋售，兩年期債息急升，最高報2.72厘，一天內升189個基點，是25年來最大增幅，10年期債息也曾大漲76個基點，高見3.42厘。意大利央行行長維斯科（Ignazio Visco）警告，該國快將失去「信任資產」。

歐羅下滑，跌穿1.16美元，最低報1.1511美元，是10個月新低，尾段報1.1541美元，跌逾0.7%；日圓兌美元升報108.71。ICE美滙指數升0.7%，報94.827，並一度升穿95，為6個半月新高。紐約8月期金曾低見每盎斯1296.6美元，收市報1304.1美元，跌4.9美元或0.4%。10年期美債息尾段回落16個基點，報2.772厘。

英美周一假期後，市場憂慮全球原油供應可能增加的因素周二再度帶來困擾，紐約油價連續第五個交易天下滑，創下六周低位。紐約7月期油跌1.15美元或1.7%，收市報每桶66.73美元，是4月17日以來最低。布蘭特7月期油升9美仙或0.1%，收市報每桶75.39美元。

數據方面，美國Case-Shiller全國樓價指數在3月按年升6.5%，另會議局消費信心指數在5月升至128，兩者均符合預期。