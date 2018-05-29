訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:26 國際財經

美國批准拜耳購孟山都

放大圖片

美國司法部公布，批准德國拜耳斥資620億美元收購美國孟山都(Monsanto)的交易，條件是必須出售價值90億美元的資產。此舉導致拜耳購孟山都的阻礙得以進一步掃除。

消息人士指出，美國司法部要求拜耳出售的資產，與歐盟要求的大致相同。

拜耳收購孟山都的交易，已得到歐盟、巴西與俄羅斯批准，仍待加拿大與墨西哥監管機構批准。

另外，歐盟批准拜耳為了滿足壟斷關注、出售部分資產予巴斯夫的交易。

拜耳上周表示，基於滿足監管機構的關注而作出的出售資產行動，將導致收購產生的協同效益減少3億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。