國際財經

美國司法部公布，批准德國拜耳斥資620億美元收購美國孟山都(Monsanto)的交易，條件是必須出售價值90億美元的資產。此舉導致拜耳購孟山都的阻礙得以進一步掃除。

消息人士指出，美國司法部要求拜耳出售的資產，與歐盟要求的大致相同。

拜耳收購孟山都的交易，已得到歐盟、巴西與俄羅斯批准，仍待加拿大與墨西哥監管機構批准。

另外，歐盟批准拜耳為了滿足壟斷關注、出售部分資產予巴斯夫的交易。

拜耳上周表示，基於滿足監管機構的關注而作出的出售資產行動，將導致收購產生的協同效益減少3億美元。