國際財經

意大利周二驚現股債雙殺，政局動盪觸發債市遭到投資者無情抛售，債息急升除了牽動銀行的敏感神經，更令市場發出疑問：若意大利再度引發歐債危機，究竟歐洲央行會否像當年救市呢？

意大利是歐元區第三大經濟體，當地可能最快今年9月舉行大選，投資者擔心一旦重新大選，反建制黨派五星運動黨與北方聯盟的疑歐情緒或更加高漲，不排除發動公投，決定意大利是否脫離歐元區。萬一脫歐，將對歐元區造成巨大打擊。

意大利的經濟規模是「歐豬五國」之一希臘的10倍，當年希臘發生金融危機，須由歐元區及國際貨幣基金組織(IMF)合共注資2500億歐元救助。若意大利步其後塵，救助規模相信將令歐洲央行吃不消。

IMF的資金規模最多只能提供5000億歐元，即使加上「歐洲穩定機制」可提供4000億歐元，相信仍未能完全滿足意大利的救市資金需要。

難怪當意大利政局混亂的消息一曝光，投資者反應甚大，當地債市周二掀起26年以來最大規模抛售潮，投資者更寄望歐洲央行必要時可出手拯救意大利。

米蘭Anthilia Capital Partners基金經理Giuseppe Sersale稱，若未來36小時意大利債市未能回復平靜，歐洲央行相信要準備好隨時出手相助。外界相信，一旦意大利金融危機發酵，祖籍意大利的歐洲央行行長德拉吉相信不會袖手旁觀，任由自己的祖國陷於劫難。