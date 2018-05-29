訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:00 國際財經

歐股全線低收 意西急挫2.49%或以上

放大圖片

歐洲股市收市下跌，主要受意大利和西班牙政治危機衝擊，意大利富時MIB指數低收2.65%，報21350點；西班牙IBEX 35指數低收2.49%，報9521點。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五(6月1日)將面臨信任投票，數十名與其中右翼人民黨有關聯的人士受到貪腐指控後被定罪，威脅到他的首相地位。西班牙10年期債息收報1.602厘，升7.6個基點，即市最高曾觸及1.665厘。

意大利可能最快今年9月舉行大選，當地債市稍早出現新一輪拋售浪潮，投資者擔心一旦意大利重新大選，反建制黨派五星運動黨與北方聯盟的疑歐情緒或更加高漲，意大利兩年期國債孳息率一度大幅攀升148個基點，至2.419厘；10年期債息最高觸及3.44厘，是超過4年新高，升幅達76個基點，歐市尾段報3.099厘，升43個基點。

英國富時100指數收報7632點，跌1.26%或97點，單日跌幅是3月中以來最大。英鎊滙價下滑至1.3255美元，低於上日美市尾段的1.3312美元。蘇格蘭皇家銀行(RBS)收市下挫3.4%，早前媒體報道稱，英國政府計劃出售數以十億英鎊計的RBS股權。

德國DAX指數收報12666點，跌1.53%或196點；法國CAC 40指數收報5438點，跌1.29%或70點。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。