國際財經

歐洲股市收市下跌，主要受意大利和西班牙政治危機衝擊，意大利富時MIB指數低收2.65%，報21350點；西班牙IBEX 35指數低收2.49%，報9521點。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五(6月1日)將面臨信任投票，數十名與其中右翼人民黨有關聯的人士受到貪腐指控後被定罪，威脅到他的首相地位。西班牙10年期債息收報1.602厘，升7.6個基點，即市最高曾觸及1.665厘。

意大利可能最快今年9月舉行大選，當地債市稍早出現新一輪拋售浪潮，投資者擔心一旦意大利重新大選，反建制黨派五星運動黨與北方聯盟的疑歐情緒或更加高漲，意大利兩年期國債孳息率一度大幅攀升148個基點，至2.419厘；10年期債息最高觸及3.44厘，是超過4年新高，升幅達76個基點，歐市尾段報3.099厘，升43個基點。

英國富時100指數收報7632點，跌1.26%或97點，單日跌幅是3月中以來最大。英鎊滙價下滑至1.3255美元，低於上日美市尾段的1.3312美元。蘇格蘭皇家銀行(RBS)收市下挫3.4%，早前媒體報道稱，英國政府計劃出售數以十億英鎊計的RBS股權。

德國DAX指數收報12666點，跌1.53%或196點；法國CAC 40指數收報5438點，跌1.29%或70點。