國際財經

意大利、西班牙政治危機持續發酵，加上中美貿易糾紛出現波瀾，美國與北韓峰會能否成事亦受關注，歐美市場避險情緒周二驟然升溫，美股道指中段最多曾急挫472點，低位滑落至24280點。

截至本港凌晨約零時26分，道指急挫410點或1.66%，報24342點；30隻道指成份股只有可口可樂逆市升0.52%，其餘全部下滑，金融股跌勢急，摩根大通插水3.83%，是跌幅最大道指成份股，美國運通挫3.33%，高盛跌3.10%。

標指跌36點或1.32%，報2685點；納指回落59點或0.81%，報7373點。

美元及避險貨幣日圓大幅造好，ICE美滙指數一度突破95，歐羅則創下半年新低。美國國債受追捧，價格上漲、孳息下滑，而意、西債市則觸發抛售潮，意大利兩年期短債價格單日跌幅創下歐元誕生以來最大，債息升至2012年以來最高。

對歐洲政治局勢的憂慮情緒籠罩市場，意大利可能最快今年9月舉行大選。意大利債市稍早出現新一輪拋售浪潮，投資者擔心一旦意大利重新大選，反建制黨派五星運動黨與北方聯盟的疑歐情緒或更加高漲。有鑑於此，投資者早段大量拋售意大利債券及股票，意大利兩年期國債孳息率大幅攀升148個基點，至2.419厘，10年期債息最高觸及3.44厘，是超過4年新高，升幅達76個基點。

另外，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五(6月1日)將面臨信任投票，數十名與其中右翼人民黨有關聯的人士受到貪腐指控後被定罪，威脅到他的首相地位。

意大利與西班牙是歐羅區兩個重要經濟體，如今兩國均陷入政治混亂。受此影響，歐羅兌美元跌破1.16關口，低位滑落至1.1511美元，最新報1.1559美元，跌0.57%。分析指出，宏觀和長線機構等賬戶都在賣出歐羅，意大利與西班牙政治不穩定所帶來的潛在影響將較希臘債務危機的影響更大。

值得留意的是，中美貿易關係不容忽視，美國白宮發表聲明，美國將加強對獲取美國工業重大技術的相關中國個人和實體實施出口管制，並採取具體投資限制，擬於6月30日前正式公布相關措施，之後不久將正式實施。華府亦將根據《1974年年貿易法》第301條，美國將針對總值500億美元含有重要工業技術價值的中國產品徵收25%的關稅，包含那些與「中國製造」2025年相關的產品。最終的進口商品清單將於6月15日前公布，稍後將對這些進口產品徵收關稅。

另外，美國聯儲局官員講話受到關注，聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)在日本表示，在日本央行與歐洲央行追求融通性貨幣政策的時候，聯儲局很難大幅度加息。他又稱，美國利率可能已經觸及不會鼓勵也不會阻礙經濟活動的中性水平，這是聯儲局需謹慎對待進一步加息的一個原因。

歐洲股市全線低收，STOXX 600收市下挫1.37%，報384.47點。英國富時100指數跌1.26%，報7632點；德國DAX指數回落1.53%，報12666點；法國CAC 40指數下滑1.29%，報5438點。意大利富時MIB指數及西班牙IBEX 35指數分別低收2.65%及2.49%。