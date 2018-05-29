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今日 00:24 國際財經

避險情緒推升美元美債 美滙指數曾突破95

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意大利、西班牙政治危機持續發酵，加上中美貿易糾紛出現波瀾，美國與北韓峰會能否成事亦受關注，歐美市場避險情緒周二驟然升溫，美債、美元及避險貨幣日圓大幅造好，ICE美滙指數一度突破95，歐羅則創下半年新低。

美國國債受追捧，價格上漲、孳息下滑，10年期債息跌10個基點，報2.822厘。而意、西債市則觸發抛售潮，意大利兩年期短債價格單日跌幅創下歐元誕生以來最大，債息升至2012年以來最高。

截至本港晚上11時24分，意大利10年期債息急飆42個基點，升至3.092厘，即市最高曾觸及3.44厘，是超過4年新高，升幅達76個基點。兩年期債息急升148個基點，至2.419厘。

西班牙10年期債息報1.601厘，升7.6個基點，即市曾觸及1.74厘，升幅達21個基點。

反映美元兌一籃子主要貨幣的ICE美滙指數大幅攀升0.71%，報94.78，即市高位曾觸及95.03。歐羅跌穿1.16美元關口，暫報1.1558美元，跌0.58%，低位曾觸及1.1511美元。避險貨幣受捧，日圓兌美元升至108.62，升幅達0.72%。

歐美股市顯著回落，美股道指挫369點，報24384點。歐洲STOXX 600指數下挫1.38%，報384.45點；意大利富時MIB指數插水2.68%，西班牙IBEX 35指數都跳水2.58%。

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