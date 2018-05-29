國際財經

意大利政治出現危機，拖累美股早段下跌，道指挫逾200點。

截至本港時間晚上約9時43分，道指報24548點，跌204點或0.83%；標普500指數報2703點，跌17點或0.64%；納指報7407點，跌25點或0.35%。

數據方面，美國3月20大城市標普/Case-Shiller樓價指數按年上漲6.8%，預期為上升6.5%，2月為上漲6.8%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.07美元，跌0.81美元或1.19%；倫敦布蘭特期油報76.01美元，升0.71美元或0.94%。