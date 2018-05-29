國際財經

瑞銀全球財富管理投資總監辦公室(CIO)發表的研究報告，對全球77個城市的物價和收入水平進行對比，發現瑞士蘇黎世為全球最昂貴城市，緊隨其後的是瑞士另一個城市日內瓦和挪威奧斯陸。

報告指出，美國洛杉磯是全球普通工薪階層購買力最強的城市，當前洛杉磯居民的可負擔能力較紐約人高出23.9%。

根據該項研究的購買力指數，歐洲和北美城市居民的購買力總體上最高，巴林首都麥納瑪和香港是前十名中僅有的兩個非歐美城市。全球金融中心紐約和倫敦分別排在第10和第23位。