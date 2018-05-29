國際財經

上周五(5月25日)紐約期油暴跌4%，創11個月來最大單日跌幅，主要由於有消息顯示石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯將逐步增產以彌補伊朗和委內瑞拉供應缺口，同時美國能源信息署(EIA)報告預計美國6月份頁岩油產量將再創記錄新高至每日720萬桶，而且美國石油服務公司貝克休斯(Baker Hughes)數據顯示當周美國石油活躍鑽井數量大增15座至859座，為2015年3月來新高。市場擔憂石油產量大增，令紐約期油跌勢難止，油價上周連跌4個交易日後今日(5月28日為美國假期休市)進一步下跌逾2%至65.80美元附近，而美元/加元在周一(5月26日)一舉突破1.3000關口至2個月新高1.3021，連續5個交易日錄得上升，今日則維持高位整固，似乎蠢蠢欲動企圖進一步挑戰1.3050水平。

事實上，自2017年初OPEC與以俄羅斯為代表的組織外產油國合作減產以來，油價已經大幅回升，而油價上漲在很大程度上得益於OPEC的減產和全球需求的上升，但隨着重要產油國委內瑞拉爆發經濟危機以及伊朗地緣政治局勢惡化，市場一度猜測油價將快速回升至100美元上方。不過，油價快速上漲恐將令全球經濟復甦進程受阻，而美國頁岩油產量的大幅增加亦令OPEC成員國的市場份額減少，隨著沙特與俄羅斯的增產聲明出台，市場普遍預期俄羅斯及OPEC將於6月22日至23日的維也納政策會議上制定政策限制油價大幅上漲，若然如此，加元或將跟隨油價一同受壓。

另一方面，美滙指數自4月17日以來展開一波強勁上漲，目前更突破94.00至時段高位94.69，刷新逾6個月新高，除了美債收益率持續上升之外，歐羅大幅下挫亦為美滙指數走強提供上行動力。市場普遍預期美國聯儲局將於6月再度加息，反觀歐羅區，上周公布的德國、法國、歐羅區的採購經理人指數(PMI)表現疲軟，令市場進一步確認歐羅區經濟復甦進程受阻。此外，意大利和西班牙的政治局勢愈發動盪，歐羅區與美國的貨幣政策差異或將進一步推動美滙指數走強。

技術分析方面，美元/加元在1.2740至1.2920區域整固兩周後終於作出突破，短期內滙價或有望進一步向上挑戰1.3100(突破整固區域後的投射目標)甚至3月19日高位1.3123。美國本周將公布多項重要經濟數據，尤其是周三的第一季國內生產總值(GDP)以及周五的5月非農就業數據，若美國經濟數據總體表現強勁，將可推動美滙指數進一步挑戰95甚至96水平。此外，投資者亦需重點留意周三加拿大央行的議息決定和會後聲明，儘管市場普遍預期加拿大央行將維持利率於1.25%不變，但若央行行長波洛茲發表偏鴿派言論，將有望推動美元/加元進一步上揚。

策略方面，我們根據5月21日策略已於1.2780買入美元(上望1.2880，跌穿1.2740止損)並於1.2880平倉，獲利100點。短期內若美元/加元回落至1.2880-1.2890區域，我們將買入美元，上望1.3040，跌穿1.2835止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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