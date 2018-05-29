國際財經

意大利最快8月需要重新大選，西班牙亦出現政治動盪，抵消美朝峰會出現曙光的利好消息，歐洲股市中段跌幅擴大至逾1%。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7629點，跌100點或1.3%；德國DAX指數報12685點，跌177點或1.38%；法國CAC 40指數報5438點，跌70點或1.28%，意大利富時MIB指數報21393點，挫538點或2.46%。道指期貨暫報24577點，跌153點。

數據方面，Sentix表示，由於意大利出現政治危機，歐羅區解體指數較4月上升逾一倍，從6.3%升至13%。法國5月消費者信心指數按月持平於100，但稍低於預期的101。歐羅區4月M3貨供額年率為增長3.9%，符合預期，但高於3月的增長3.7%。

意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)表示，意大利距離失去國際信任僅幾步之遙，意大利的命運就是歐洲的命運，意大利必須進行改革。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)表示，美國利率可能已經達到中性水平，反映美國聯儲局需要謹慎對待進一步加息。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.05美元，挫0.83美元或1.22%；倫敦布蘭特期油報75.92美元，升0.62美元或0.82%。