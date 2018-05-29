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今日 15:58 國際財經

憂政局危機 意股早段挫逾2%

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意大利政治危機揮之不去，最快8月需要重新大選；西班牙亦出現政治動盪，政府面對下台壓力，抵消美朝峰會出現曙光的消息，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時58分，英國富時100指數復市跌65點或0.84%，報7665點；德國DAX指數報12698點，跌164點或1.28%；法國CAC 40指數報5433點，跌75點或1.38%。

歐羅區第三大經濟體意大利組閣失敗可能令該國陷入嚴重憲政危機，總統或遭彈劾。意大利延續昨日挫逾2%的頹勢，富時MIB指數報21446點，挫486點或2.22%。10年期國庫券孳息進一步急升至2.941厘。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)本周五將面對議會不信任投票。西班牙IBEX 35指數最新下挫1.43%或139點，報9624點。

道指期貨暫報24593點，跌137點。

市場預期主要產油國將放鬆減產措施，以應對油價近期升勢。油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報66.68美元，挫1.2美元或1.77%；倫敦布蘭特期油報75.53美元，升0.23美元或0.31%。

意大利今日稍後將公布5月Istat消費者及商業信心指數，市場預期分別由117.1及107.7，下降至116.5及107。美國5月諮詢會消費者信心指數料由128.7跌至128。

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