國際財經

意大利及西班牙政治不明朗，加上市場正評估美朝峰會最終能於下月舉行的可能性，投資者未敢貿然入市，亞太區股市個別發展。

投資者憂慮不明確事件將對環球經濟造成衝擊，拖累日本股市終止連升兩天，創1個月的新低。日經平均指數收報22358點，跌122點或0.55%。

日本總務省公布，4月經季節調整後失業率維持於2.5%，符合市場預期。

南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2457點，跌21點或0.88%。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6121點，升8點或0.13%。