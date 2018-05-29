國際財經

英倫銀行據報與財政部就脫歐後如何監管金融業存在分歧。

英國《金融時報》引述消息人士報道，為了令英國金融機構在脫歐後，能夠盡量保持與歐洲市場的聯繫，財相夏文達(Philip Hammond)準備向歐盟讓步，要求英國的監管法規盡量接近歐盟。但負責金融穩定的英倫銀行拒絕「照單全收」，因為金融業佔英國經濟比例大，希望維持最大的監管權力。

英倫銀行發言人其後澄清報道，否認央行和財政部之間出現裂痕。

英倫銀行行長卡尼去年表示，在英國脫歐談判結束後，不想成為被動接受政策的機構。