國際財經

【新股追蹤】21世紀教育暗盤升兩成

周二主板上市的21世紀教育(01598)，掛牌前夕暗盤價造好，資料顯示，暗盤曾高見1.5元，較招股價1.13元，升32.74%。

新股焦點簡訊

‧擬創業板上市的天平道合(08403)周二起招股，股份預計6月12日上市

‧外電：騰訊(00700)任大股東的數碼娛樂平台創夢天地，擬在港上市集資3億美元

‧騰訊(00700)投資的電動車企業蔚來，據報向美國證監提交上市文件，融資約20億美元

中外運擬發A股 招商局:最多增持8億人幣

中國外運(00598)擬發行A股股票，透過換股吸收合併中外運空運發展。招商局可能增持中國外運擬上市A股，增持累計不超過8億元人民幣。

焦點簡訊

‧恒隆地產全資附屬晟樂以107.31億人民幣，奪得杭州市商業地

‧康師傅(00322)首季盈利7.12億人民幣，按年增64.26%

‧萊爾斯丹(00738)全年盈利按年跌20.41%，末期息及特別息合共派8港仙

‧悅達礦業(00629)以代價1.4億人民幣，向控股股東出售附屬公司

‧中國綠島科技(02023)擬發行本金額最多1.2億元票據，年利率9厘

‧餐飲連鎖店太興集團據報擬今年內上市，初步計劃集資約1億美元

‧中國環保能源(00986)擬售Pure Power 49.41%股權，作價2億元

‧易生活(00223)以每股0.128元向一名人士發行新股，淨集1220萬元

‧外媒：馬來西亞聯昌國際銀行子公司與支付寶母公司螞蟻金服組建合資

‧靄華押業(01319)全年盈利按年跌2.25%，不派末期息

‧原本牽頭收購中環中心的中資國儲能源有債務違約，旗下兩隻債券已停牌

‧本間高爾夫(06858)年度純利39.33億日圓，按年跌20.58%，末期息3.23元

‧龍湖(00960)主要股東本月23日至28日，按每股平均23.49元，增持163.65萬股

‧億達中國(03639)以26.03億元人民幣，向龍湖(00960)全資附屬出售大連市物業

‧晨鳴紙業(01812)以總代價25.46億人民幣，入股廣東南粵銀行，佔擴大後14.55%

安邦接管工作組:沒出清海外資產計劃

安邦發布公告稱，接管工作組正對安邦資產進行全面梳理和評估，集團沒有出清海外資產的計劃，對資產優化工作也沒有明確的時間表。

華府傳暫緩制裁北韓 美朝官員為峰會準備

《華爾街日報》報道，美國決定暫緩針對北韓實施新一輪制裁措施，並繼續為總統特朗普與北韓領導人金正恩下月12日可能舉行峰會做準備。

意大利總統或遭彈劾 股指低收逾2%

美國與英國股市周一均是假期。意大利總統早前否決經濟部長提名後，遭當地最大政黨號召彈劾，意大利富時MIB指數周一收市下滑2.08%，報21932點；10年期國庫券孳息一度急升至2.671厘，尾段報2.669厘，大升超過22個基點，對德國的息差擴闊至2014年以來最大水平。

金融市場焦點簡訊

‧西班牙首相拉霍伊所屬政黨人士捲入貪污被定罪，拉霍伊周五面臨議會彈劾

‧西班牙IBEX 35股指低收0.63%；10年期國庫券孳息最高曾觸及1.547厘

‧倫敦布蘭特期油曾觸及三周低位每桶74.49美元，其後跌幅收窄

‧英國媒體：政府可能最快本周出售10%蘇格蘭皇家銀行(RBS)股權

‧紐約期油電子時段最低曾見65.80美元，其後報每桶66.47美元，跌1.41美元

‧能源股跟隨油價受壓，加拿大多倫多S&P/TSX指數收跌0.4%，創兩周低位

‧馬來西亞首相馬哈蒂爾取消興建吉隆坡至新加坡的跨境高鐵項目

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾4個月新低，收報6.3938，跌47點子

‧外電：倘美國解禁中興(00763)，中國可隨時批准高通收購恩智浦

‧本港4月整體出口按年升8.1%，遜預期；進口升11.1%，優於預期