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今日 05:51 國際財經

能源股拖累 加拿大股市創兩周低位

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油價偏軟，能源股受壓，加拿大股市周一下滑，創下兩周低位。

多倫多S&P/TSX指數收市跌59點或0.4%，報16016，是5月11日以來最低。

美國股市周一假期休息，加拿大股市相對淡靜，加上歐洲股市因意大利局勢動盪而回落，以致指數下滑。

10個主要分項內，9個下跌。能源類表現最差，跌0.8%，主要是反映油價下滑；紐約油價跌2.1%。Suncor跌1.2%。

滿地可銀行與帝國商業銀行披露，約9萬客戶資料外洩。兩間銀行股價變動不大。金融類跌0.2%。

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