國際財經

歐洲股市周一收市下挫，主要受意大利及西班牙政局亂混拖累，意大利總統早前否決經濟部長提名後，遭當地最大政黨號召彈劾，主要股指收市急挫。

意大利富時MIB指數收市下滑2.08%或465點，報21932點；10年期國庫券孳息一度急升至2.671厘，收市報2.669厘，大升超過11個基點，對德國的息差擴闊至2014年以來最大水平。

反建制的五星運動黨領袖Luigi Di Maio，指責總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)否決經濟部長提名，令到候任總理孔特(Giuseppe Conte)組閣失敗，馬塔雷拉須為觸發憲政危機負責，又號召議會彈劾馬塔雷拉。由3月大選至今，意大利並無政黨能取得多數黨地位並籌組政府，令國家陷於管治真空狀態，馬塔雷拉已授權前國際貨幣基金組織經濟學家科塔雷利籌組臨時政府。

西班牙同樣面對政治不明朗情況，首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所屬的中間偏右派人民黨，有29名相關人士因貪污遭定罪，反對派工人社會黨成功爭取議會，周四對拉霍伊進行不信任辯論，並於周五舉行投票。

西班牙IBEX 35指數收市下挫0.63%或62點，報9764點。10年期債息顯著攀升7.9個基點，至1.526厘，盤中最高曾觸及1.547厘。

德國DAX指數收報12863點，跌0.58%或74點；法國CAC 40指數收報5508點，跌0.61%或33點。英國股市由於春季銀行假期休市一天。

反映泛歐表現的Stoxx Europe 600指數收市回落0.32%，報389.82點。