國際財經

雖然美朝峰會或出現轉機，但意大利及西班牙政治前景不明朗，加上油價急挫逾1%，投資者態度偏審慎，歐洲股市中段轉跌。

截至本港時間傍晚6時40分，德國DAX指數報12901點，跌36點或0.28%；法國CAC 40指數報5520點，跌21點或0.39%；意大利富時MIB指數報21918點，跌480點或2.14%。英國今日假期，金融市場休市。至於美國今日亦為假期，道指期貨暫報24761點，升31點。

歐洲政治局勢仍存在諸多不明朗因素，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周五(6月1日)面臨不信任動議及要求提前舉行大選的威脅，因其黨內成員捲入一宗貪腐案，一位法官對拉霍伊證詞的可信度表示懷疑。拉霍伊表示，他將擊退不信任投票，並完成4年任期，並拒絕提前舉行大選。

意大利方面，意大利組建聯合政府的努力在周日(27日)宣告失敗，此前總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)拒絕由一位疑歐派人士出任經濟部長這一要職。組閣失敗可能令意大利陷入一場憲法危機，該國或將重新舉行選舉。

儘管歐洲政局緊張，美朝緊張局勢有望緩和抵消部分負面情緒。美國總統特朗普上周一度宣布取消美朝峰會，令投資者的冒險意願普遍受到打擊，但其後特朗普又再改口風，指美朝峰會或會如期舉行。特朗普昨日表示，美國團隊已抵達北韓，為其與北韓領導人金正恩的峰會做準備。

另外，投資者繼續關心中美貿易談判的進展，中國同意讓國有企業重新開始購買美國大豆，以幫助安撫其最大貿易夥伴國美國，這或許會成為對中國政府影響市場力量意願的一次考驗。

油價延續上周跌勢，因市場愈發預期主要產油國料將放鬆已經實施17個月的減產措施。紐約原油期貨現時每桶報66.73美元，挫1.15美元或1.69%；倫敦布蘭特期油現報75.32美元，挫1.12美元或1.47%。