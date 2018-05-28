國際財經

上周英鎊/美元未能如市場預期一樣在經歷了自1.4376至1.3478附近的近千點下跌後出現報復性反彈，反而繼續跌跌不休，甚至在上周五(5月25日)觸及全周最低1.3304。究其原因，英國政局的不確定性與經濟的頹勢難辭其咎。

儘管上周四(5月24日)公布的英國4月零售銷售按月增長1.6%，遠高於預期的0.9%增長，令英鎊/美元短線上揚近40點至日內高點1.3421，但英國國家統計局表示過去六個月整體銷售情況總體仍不樂觀，而且英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)雖然在5月通脹聽證報告會上重申未來3年每年都會加息1或2次，但又表示加息計劃或會因「更強烈的」脫歐而調整，因此英鎊/美元短暫反彈後再度下跌，成為上周表現最弱的直盤貨幣對，全周下跌1.22%，錄得近三周以來最大單周跌幅。

除了英國加息之路受挫之外，英國政治不確定性也是英鎊/美元深陷技術性超跌泥潭卻反彈無門的重要原因。即使內閣在英歐海關問題存在分歧，英國首相文翠珊(Theresa May)仍決定於今年6月將脫歐法案帶回議會投票，企圖迫使歐洲理事會就英國脫歐問題在6月份作出決定。此前，文翠珊已經因為不能獲得下議院多數票支持而推遲了脫歐法案投票，而歐盟脫歐法案在上議院亦遭到多次失敗，故在脫歐法案獲得完全通過之前，英國政治的不確定性仍將繼續困擾外滙市場。

技術分析方面，英鎊/美元在4月17日觸及近兩年最高1.4376後持續回落，下挫逾千點至1.3300一線附近，並跌穿200日移動平均線，這意味着中期內滙價或仍有進一步下跌空間。但始終日線圖的RSI指標顯示英鎊/美元超賣嚴重，而且滙價三次跌至1.3300附近均獲得買盤支持而企穩，後市或有機會展開短期技術反彈，向上挑戰1.3425甚至1.3500附近水平。

策略方面，我們根據5月16日策略於1.3400建立的英鎊沽盤(下望1.3300，跌穿1.3450止損)已於1.3450平倉，虧損50點。短期內待英鎊/美元跌至1.3280-1.3300區域買入，上望1.3420，跌穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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