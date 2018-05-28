國際財經

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)表示，正尋求結束美國與歐盟之間的貿易糾紛。

美國總統特朗普早前決定對鋼鋁進口產品徵收高額關稅。阿爾特邁爾稱，本周將於在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織(OECD)會議上，與歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)及美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)進行磋商。他稱，歐盟需要嘗試避免更高的關稅。

特朗普今年3月宣布，對鋼鋁進口產品分別徵收25%和10%的關稅，歐盟其後獲得豁免至6月1日。