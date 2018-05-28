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路透引述消息人士稱，巴基斯坦預計將從中國獲得價值10至20億美元(約78至156億港元)的新貸款，用於幫助該國避免國際收支危機。

報道指出，截至6月的財年期間，中國及中資銀行對巴基斯坦的貸款規模料將達到50億美元(約390億港元)。

中國增加對巴貸款之前，美國和巴基斯坦關係出現裂痕，美國更切斷了對巴國的援助。2月，美國帶頭將巴基斯坦列入全球恐怖主義資助國的觀察名單，激怒巴國政府，並令該國經濟受損的風險上升。

目前在協商中的中國新貸款，將幫助支持巴基斯坦正在迅速消耗的外滙儲備。