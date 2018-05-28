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意大利政局再惹憂慮，獲委派出任新聯合政府總理的孔特(Giuseppe Conte)，由於未獲總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)接納其經濟部長提名，表示已放棄組閣。

有「政治素人」之稱、現年53歲的法律學者孔特，周日獲馬塔雷拉接見，頒發籌組政府的總統法令。不過，孔特會後向記者表示，他已經將總統法令交還予馬塔雷拉，意味著孔特組閣失敗。

馬塔雷拉當務之急是任命新總理及內閣部長，他較早時拒絕接納由孔特提出的經濟部長人選，反建制的聯合政府提名現年81歲的薩沃納(Paolo Savona)出任經濟部長，薩沃納對歐元體制持懷疑論調，是導致孔特提名失敗的原因。

總統另覓人選 籌組過渡政府

反建制的五星運動黨與北方聯盟黨在贏得大選後籌組聯合政府，根據兩黨商討的組閣計劃，聯合政府將挑戰歐盟的財政規則並推動減稅，外界憂慮新政府或導致意大利的財政赤字急升，削弱政府的財政實力。

意大利RAI電視引述一名當地官員稱，馬塔雷拉周一召見國際貨幣基金組織(IMF)前執行理事科塔雷利(Carlo Cottarelli)，要求科塔雷利籌組過渡政府。馬塔雷拉有意採取最初的策略，聘用非政黨背景政府首長，以推動國會通過2019年預算，以及選舉改革法案。

有報道稱，五星運動黨領袖有意推動彈劾馬塔雷拉的議案，或觸發憲政危機，促使意大利在秋天提前大選。