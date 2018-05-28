訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:38 時事脈搏 國際財經

意總統否決經濟部長提名 孔特組閣失敗

放大圖片

意大利政局再惹憂慮，獲委派出任新聯合政府總理的孔特(Giuseppe Conte)，由於未獲總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)接納其經濟部長提名，表示已放棄組閣。

有「政治素人」之稱、現年53歲的法律學者孔特，周日獲馬塔雷拉接見，頒發籌組政府的總統法令。不過，孔特會後向記者表示，他已經將總統法令交還予馬塔雷拉，意味著孔特組閣失敗。

馬塔雷拉當務之急是任命新總理及內閣部長，他較早時拒絕接納由孔特提出的經濟部長人選，反建制的聯合政府提名現年81歲的薩沃納(Paolo Savona)出任經濟部長，薩沃納對歐元體制持懷疑論調，是導致孔特提名失敗的原因。

總統另覓人選 籌組過渡政府

反建制的五星運動黨與北方聯盟黨在贏得大選後籌組聯合政府，根據兩黨商討的組閣計劃，聯合政府將挑戰歐盟的財政規則並推動減稅，外界憂慮新政府或導致意大利的財政赤字急升，削弱政府的財政實力。

意大利RAI電視引述一名當地官員稱，馬塔雷拉周一召見國際貨幣基金組織(IMF)前執行理事科塔雷利(Carlo Cottarelli)，要求科塔雷利籌組過渡政府。馬塔雷拉有意採取最初的策略，聘用非政黨背景政府首長，以推動國會通過2019年預算，以及選舉改革法案。

有報道稱，五星運動黨領袖有意推動彈劾馬塔雷拉的議案，或觸發憲政危機，促使意大利在秋天提前大選。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。