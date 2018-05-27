國際財經

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)披露，回復2016年10月產量水平是產油國討論放寬減產協議的其中一個可能選項。

較早時，有消息指石油出口國組織與其他主要產油國，本周早段商討油市現況時，曾討論放寬今年底到期的減產協議可能性。

諾瓦克在星期日向記者指出，討論延長今年底到期協議時，回復2016年10月產量水平是其中一個可能選項。不過，產油國將於6月會議時作出有關決定。油組與其他主要產油國將於6月22至23日在維也納舉行會議，評估減產協議履行情況與油市現狀。