國際財經

路透引述三位消息人士稱，美國晶片集團高通(Qualcomm)本周將於北京與中國反壟斷機關官員開會，爭取中國同意高通斥資440億美元收購歐洲晶片集團恩智浦(NXP)的計劃。

消息人士指出，上述交易因中美貿易近期爭議而受阻，而能否成功視乎兩國貿易爭議是否平息。美國商務部長羅斯本周六訪華，就兩國在上周達成的框架協議進行深入討論，而高通與中國官員的會議則在此前一天舉行。

消息人士表示，高通對於交易可得到中方批准仍持審慎樂觀看法。

高通未有回應查詢。