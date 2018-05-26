國際財經

意西債市暴跌 歐債危機再起？

西班牙執政黨捲入貪污訴訟，反對黨威脅要對首相拉霍伊提出不信任動議，而意大利民粹聯合政府由孔特（Giuseppe Conte）出任總理，市場憂慮新政府將推動財政赤字上升，兩國債市周五遭遇猛烈沽售，國債價格下跌，孳息率大幅攀升，歐羅兌美元創半年新低，意、西股市分別下挫1.54%及1.70%，昔日「歐豬五國」（PIIGS）引起的歐債危機會否重臨？

紐油收市瀉4% 能源股累道指挫58點

美國總統特朗普不排除6月仍有可能與北韓領導人金正恩會面，令環球市場氣氛在周五轉好。不過，俄羅斯稱原油減產協議或逐步結束，總統普京其後更說，國際油價在每桶60美元最適合俄國，紐約期油最多挫4.5%，拖累能源股下滑，道指周五最多跌123點，收市回落58點或0.24%，報24753點；標指亦挫0.24%，能源股板塊滑落2.6%；納指則升0.13%。

金融市場焦點簡訊

‧紐約7月期油收報每桶67.88美元，下滑4%，是5月1日以來最低

‧ICE美滙指數最高見94.2410，尾段報94.197，升0.5%

‧歐羅兌美元下滑至1.1662，創半年新低，前一天為1.1722

‧紐約6月期金跌70美仙或少於0.1%，收報每盎斯1303.70美元

‧美國4月耐用品訂單跌1.7%，跌幅大於預期

‧美國5月密歇根大學消費信心指數跌至98，遜於預期的98.8

‧英國首季GDP修正值按年增長1.2%，是2012年第二季以來最低

‧泛歐股指Stoxx Europe 600高收0.14%，報391.08點

‧德國DAX指數收報12938點，升0.65%

‧恒指夜期收報30580點，跌64點，較昨日收市低水8點

‧ADR港股比例指數收報30573點，較本港收市低15點

‧國家副主席王岐山：倘中美爆貿易戰只會兩敗俱傷

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)最低見6.3948，創逾4個月新低，收報6.3891

報道:美國達成協議 放寬中興禁令

《紐約時報》引述消息人士稱，美國政府官員向國會議員表示，已經達成協議，讓中興通訊(00763)繼續營運下去。

【新股追蹤】騰訊持股創夢天地申請上市

騰訊(00700)持股的中國內地數碼娛樂平台創夢天地，於港交所正式遞交上市申請，周五上載招股文件。

企業焦點簡訊

‧申請香港上市的小米，據報尋求6月7日為其100億美元IPO舉行上市聆訊

‧玖龍紙業(02689)以1.75億美元收購分別位於美國緬因州及威斯康星州的漿紙廠

‧大昌微線(00567)擬以2億元出售惠州的印刷電路板生產廠房及所屬土地權益

‧漢港控股(01663)年度業績盈利按年跌90.67%，派末期息1港仙

‧奧思集團(01161)中期業績純利按年升73.67%，派中期息每股3仙

‧星謙發展(00640)中期盈利按年跌50.75%，不派中期息

‧永義國際(01218)去年業績扭虧賺2.97億元，派末期息每股5仙

‧五龍電動車(00729)與中信股份(00267)全資附屬探討於美國組成戰略合作

‧裕華能源(02728)以3420萬元出售旗下消費及汽車揚聲器系統業務的附屬公司

‧中國港橋(02323)終止中弘的戰略重組協議及成立重組基金

‧中國天然氣(00931)與中集安瑞科(03899)訂戰略合作及收購液化天然氣罐箱協議

‧先施(00244)年度業績虧損9049.7萬元，不派末期息

‧國美零售(00493)首季盈利1.13億元人民幣，按年跌17.37%

‧港交所(00388)新增主板上市規則，規定發行人持續停牌18個月後將予除牌

二手樓價指數高位回軟 按周跌1.24%

中原城市領先指數CCL連續5周創歷史新高後回軟，報180.96點，按周跌1.24%，是歷史第四高。