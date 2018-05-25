國際財經

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，希望看到聯儲局對利率目標作出可能的轉變，糾正聯邦基金利率市場水平較目標水平有所偏差的情況。

聯儲局公布的上月議息紀錄顯示，官員們預備在6月議息時作出修訂，讓基金利率較正常水平低0.05%。

聯邦基金利率通常處於0.25%波動區間的中間水平，然而在加息前夕，利率通常移近上限。近期，利率處於超過1.7%水平，接近1.5%至1.75%區間上限。

卡普蘭周五指出，希望有關轉變幫助當局、更佳地維持利率於合宜水平。