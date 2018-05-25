國際財經

路透報道，法國能源巨擘道達爾(Total SA)旗下電池業務分支Saft表示，計劃投放2億歐羅(18.3億港元)，與其他公司聯手共同開發新一代歐洲電池。

Saft在2月已披露，與西門子、Solvay與Manz等共同開發新一代歐洲電池，與亞洲及美國製造商競逐市場份額。根據當時公告，聯盟計劃在2025年推出劃時代的電池產品，其特性包括表現較現時好一倍、充電壽命長達20年等。

Saft回應查詢時表示，未落實投資規模；部分投資來自內部資源，部分來自歐盟扶助業界的基金。