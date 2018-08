即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普突然宣布取消下月與北韓領袖金正恩的美朝峰會,令地緣政治憂慮再度升溫,美股周四(24日)應聲下挫;但特朗普隨後在白宮表示,「特金會」仍有可能舉行,美股跌幅明顯收窄。

然而,特朗普行事乖張,既改口不滿意中美貿易談判結果,又透露可能向歐洲、日本和南韓等汽車進口加徵關稅,令全球貿易戰陰霾再現。在眾多不確定因素困擾下,市場避險情緒重燃,日圓急升,一度高見每美元兌108.96日圓;金價重越每盎斯1300美元;債券價格上漲,美國10年期債息一度回落至3厘以下,低見2.95厘。

宏觀環境陰晴難定,在消息主導的市況下,市場氣氛看來變幻無常,單日的短線走勢也非常反覆,看似無路可捉。但若仔細觀察,羅素2000指數早已突破1月高位;本報同文習廣思也指出,大型科技股指數納指100在愈來愈多成分股破頂帶動下,也蓄勢向上突破,這是否意味着「If this market isn't crashing, then it's bullish.」的投資智慧?

參考證券商Canaccord策略師Martin Roberge和Guillaume Arseneau的分析,標普500指數經歷2月份回落10%的「修正」後,目前處於分岔路口。對股市利好的可能情況,包括鮑威爾領導的聯儲局推行的貨幣政策,成功令美國經濟軟着陸,即利率上升步伐足以控制通脹之餘,又不會引發經濟衰退(recession);反之,若加息觸發衰退,令美國經濟出現硬着陸,則股市勢難幸免。

Canaccord策略師雖傾向股市將樂觀發展,但前提是需要滿足3個條件,分別是:①美國10年期國債孳息不能高於3.25厘;②國際油價不高於每桶75美元;③ICE美滙指數不高於95水平。

港股方面,恒生指數周五低開後反覆受壓,收報30588點,跌172點(0.6%),全日成交金額936.1億元。值得留意的是,從《信報》EJFQ系統各大市指標可見,港股主要指數的日線無基準輪動圖中,恒指及國指的動力皆出現下滑,詳細行業動力上升的數目也反覆減少,意味板塊動力開始疲軟。

再者,反映整體大市強勢股買盤的強勢股指數仍處較低水平,甚至有下行趨向;與此同時,反映弱勢股沽壓的弱勢股指數則輕微回升,意味大市可能維持好淡爭持的格局,暫難望逞強。

附【圖】所見,恒指現受制於長方形區間的成交密集區內運行,依然缺乏方向,若短期無法收復20天線及50天線,有機會下試3萬點大關,即約1月29日向下伸延趨勢線的支持,也是成交密集區底部。

不過,縱使恒指能重越兩條平均線,上方也阻力重重,包括成交密集區頂部位置(即約31100點,相當於4月中旬反彈高位),以及31800點,相當於長方形頂線位置。

