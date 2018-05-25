國際財經

美國總統特朗普對於美朝峰會的態度又再轉變，稱仍可能與北韓領導人金正恩如原計劃在下月會面，美股中段走勢反覆。

截至本港時間晚上11時01分，道指報24772點，跌38點或0.16%；標普500指數報2723點，跌4點或0.17%；納指報7438點，升14點或0.19%。

數據方面，4月耐用品訂單按月下降1.7%，預期為下降1.4%。密歇根大學5月美國消費者信心指數終值為98，低於預期的98.8，創4個月低位。

美國聯儲局主席鮑威爾表示，全球央行應努力尋找途徑增強監管透明度和責任，以維護系統誠信，並稱聯儲局面臨的考驗尚未結束，仍然處於貨幣政策的正常化過程之中。歐洲央行方面，有報道稱仍決定在今年結束買債計劃，但由於經濟數據低迷，可能令加息的時間進遲。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7726點，升9點或0.11%；德國DAX指數報12912點，升57點或0.45%；法國CAC 40指數報5537點，跌11點或0.1%；意大利富時MIB指數報22290點，跌459點或2.02%。

油價持續下跌，紐約原油期貨現報68.39美元，跌2.32美元或3.28%；倫敦布蘭特期油報76.79美元，跌2美元或2.54%。