國際財經

美朝首腦峰會取消，拖累美股早段下跌，油價挫逾2%。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報24729點，跌81點或0.33%；標普500指數報2721點，跌6點或0.22%；納指報7420點，跌18點或0.6%。

數據方面，4月耐用品訂單按月下降1.7%，預期為下降1.4%。稍後還有5月密歇根大學消費信心指數終值公布。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報68.81美元，跌1.9美元或2.69%；倫敦布蘭特期油報77美元，跌1.79美元或2.27%。