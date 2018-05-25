訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:40 國際財經

政治因素淡化 歐股中段靠穩

放大圖片

美國總統特朗普取消美朝峰會，但稱對未來會面仍「敞開大門」，加上美國商務部長羅斯下月2日至4日訪華，緩和市場不利因素，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7730點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12984點，升129點或1%；法國CAC 40指數報5577點，升29點或0.53%；意大利富時MIB指數報22684點，跌64點或0.28%。

數據方面，英國今年首季國內生產總值(GDP)修正值為按年增長1.2%，是2012年第二季以來最低增幅。英國4月淨抵押貸款放款額增加18.69億英鎊，為去年12月以來最大增幅。德國方面，5月IFO企業景氣判斷指數102.2，略高於預期的102。

另外，聯儲局主席鮑威爾今晚將發表講話，主要談及金融穩定性及透明度。達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)、芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)及亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)亦會在同日發表講話。

道指期貨暫報24862點，升59點。

油價持續下滑，紐約原油期貨現時每桶報69.34美元，跌1.38美元或1.95%；倫敦布蘭特期油報77.21美元，跌1.57美元或1.99%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。