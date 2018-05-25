國際財經

美國總統特朗普取消美朝峰會，但稱對未來會面仍「敞開大門」，加上美國商務部長羅斯下月2日至4日訪華，緩和市場不利因素，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7730點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12984點，升129點或1%；法國CAC 40指數報5577點，升29點或0.53%；意大利富時MIB指數報22684點，跌64點或0.28%。

數據方面，英國今年首季國內生產總值(GDP)修正值為按年增長1.2%，是2012年第二季以來最低增幅。英國4月淨抵押貸款放款額增加18.69億英鎊，為去年12月以來最大增幅。德國方面，5月IFO企業景氣判斷指數102.2，略高於預期的102。

另外，聯儲局主席鮑威爾今晚將發表講話，主要談及金融穩定性及透明度。達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)、芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)及亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)亦會在同日發表講話。

道指期貨暫報24862點，升59點。

油價持續下滑，紐約原油期貨現時每桶報69.34美元，跌1.38美元或1.95%；倫敦布蘭特期油報77.21美元，跌1.57美元或1.99%。