國際財經

周四(5月24日)美國總統特朗普(Donald Trump)宣布取消與北韓領導人金正恩原訂於6月12日舉行的歷史性峰會，指稱北韓有「公開的敵意」，並警告稱美國軍方已對北韓任何魯莽的行動做好準備，市場避險情緒迅速升溫，資金湧入日圓、黃金等避險資產，倫敦金受此推動升至日內高位1306.4美元，刷新自5月15日以來逾一周新高，美元/日圓則再度受阻110.00後大幅下挫逾100點至日內低位108.94，錄得連續三個交易日下跌。

事實上，除卻「特金會」取消外，市場風險事件日益增加，周四(5月24日)美國再度揮起貿易保護主義大旗，稱或將以國家安全為由調查汽車進口情況，並徵收高達25％的關稅。此外，聯儲局6月加息預期接近100%令美滙指數持穩於5個月高位附近整固，令新興市場危機愈演愈烈，儘管周三(5月23日)土耳其央行一舉大幅加息300個基點，但土耳其里拉在周四美股盤初卻繼續暴跌近4%，土耳其里拉在整個5月僅4天沒有下跌，市場憂慮新興市場危機將進一步擴散，並引發環球股市暴跌，若然如此，將有望為日圓提供進一步上行動力。

不過，日本國內經濟復甦進度令人感到失望，上周三(5月16日)公布的日本第一季度國內生產總值(GDP)意外出現了負增長，加之上周五(5月18日)公布的日本4月消費者物價指數(CPI)增長遜於預期並顯著放緩，市場臆測日本經濟經過連續擴張幾十年後已經達到了峰值，目前幾乎沒有出現能達到2%通脹目標的勢頭，而日本央行退出寬鬆貨幣政策亦變得遙遙無期，因此日本經濟復甦緩慢或將限制日圓進一步走強。

技術分析方面，美元/日圓自5月21日觸及四個月高位111.38後受阻回落，相繼跌破111.00和110.00兩大關口，雖然滙價在昨日短暫跌穿109.00(從3月23日低位104.63至5月21日高位111.38的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)後企穩反彈，今日一度回升至109.73，但鑑於滙價已跌穿日線圖上升軌支持，後市或許仍有下行空間。短期內留意美元/日圓能否重返110.50之上，若市場避險情緒再度升溫或美債息率回落，滙價或有機會跌穿108.80-109.00區域支持，並進一步下探108.00甚至107.20水平。

策略方面，我們根據5月17日策略已於109.60買入美元(上望110.50，跌穿109.10止損)，並於110.00提前平倉，獲利40點。短期內若美元/日圓反彈至110.30-110.40區域，我們將沽出美元，下望108.10，升穿110.90止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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