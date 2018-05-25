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今日 10:29 國際財經

蘋果連續8年蟬聯福布斯最具價值品牌

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《福布斯》公布2018年全球最具價值品牌100強排行榜，蘋果公司品牌價值高達1828億元(美元‧下同)，按年增長8%，連續8年蟬聯榜首。

排行榜前五大品牌均為科技公司，谷歌(Google)連續第3年位居第二，品牌價值1321億元，增長三成，微軟(Microsoft)以品牌價值達1048億元，緊隨其後，Facebook位列第四，品牌價值948億元，亞馬遜(Amazon)排第五，品牌價值709億元。

亞馬遜今年超越可口可樂(Coca-Cola)躋身前五，是前七大品牌中唯一的非科技品牌。南韓的三星位列第七、迪士尼排第八、豐田排第九、AT&T排第十。至於第11至20位依次為麥當勞、通用電氣(GE)、德國車廠平治(Mercedes-Benz)、英特爾(Intel)、路易威登(LV)、思科(Cisco)、IBM、耐克(Nike)、Verizon、寶馬(BMW)。

百強品牌中，科技品牌佔比達20%，金融品牌有13個，以Visa為首，排第27倍；汽車品牌有12個，以豐田為首。而總價值達2.15萬億元，按年增長一成。

按國家劃分，百強品牌來自16個國家和地區，美國最多，佔54個；德國第二，貢獻了12個；法國和日本各貢獻7個，並列第三。瑞士4個，比利時、南韓、荷蘭、西班牙、瑞典各兩個，中國、奧地利、加拿大、丹麥、愛爾蘭、英國各一個。

華為排名從去年的第88升至79位，品牌價值84億元，按年增長15%，成唯一入圍的中國品牌。

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