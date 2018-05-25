國際財經

地緣政治憂慮再度升溫，隔晚美股道指最多挫280點，黃金和日圓等避險資產受追捧，特朗普隨後在白宮表示，仍保留「特金會」可能，道指逐步收窄跌幅，收市僅跌75點，報24811點。亞太股市今早偏軟。

日圓上升，日股近日偏軟。日經225指數最新跌25點或0.1%，報22411點。

南韓首爾KOSPI指數最新報2453點，跌12點或0.5%。

澳洲悉尼普通股指數最新報6133點，跌10點或0.18%。紐西蘭NZX50指數最新升44點或0.52%，報8635點。