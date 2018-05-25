國際財經

殺人鯨資本指控誤導 新秀麗或採法律行動

新秀麗(01910)反駁Blue Orca Capital(殺人鯨資本)作出的若干指控，稱保留法律行動權利。股份周五復牌。

本地焦點簡訊

‧恒基發展(00097)以代價3億元向FamilyMart UNY全購生活創庫

‧李氏大藥廠(00950)首季盈利7017.8萬元，按年增51.31%

‧中國全通(00633)以最多8億人民幣，收購青海一家新能源公司83.33%股權

‧國銳地產(00108)2供1股，每股作價0.8元，發行9.11億份，淨集7.28億元

‧中國寶豐(03966)以每股2.6元，向控股股東配售9615萬新股，淨集2.49億元

‧意馬國際(00585)董事會決議派發每股特別股息0.25元

‧太興置業(00277)預期全年業績轉虧為盈，去年同期虧損2931.2萬元

‧現代美容(00919)預期年度收益大幅減少並現虧損，去年同期盈利3326.2萬元

‧醫思(02138)預期全年盈利按年增長超過30%，去年同期盈利2.01億元

‧元亨燃氣(00332)預期年度錄得盈利，去年同期虧損8459.1萬元人民幣

‧膳源(01632)預期年度虧損淨額按年減少，去年同期虧損792.8萬元

‧萬華媒體(00426)預期年度稅前虧損按年減少，去年同期稅前虧損6045.3萬元

‧英裘控股(01468)預期全年虧損淨額按年大幅減少，去年同期虧損1.04億元

‧有線寬頻(01097)主席邱達昌預期，今年仍難以轉虧為盈，已注入公司的資金剩餘約6億元

‧中國光大控股(00165)去年9月11日至今年5月24日期間，按每股均價約12.47元人民幣，出售共1.57億股光大證券(06178)A股，套現19.57億元人民幣

特金會告吹 道指曾瀉280收市跌75點

美國總統特朗普宣布取消下月與北韓領袖金正恩召開峰會，美股道指周四早段最多瀉280點，其後特朗普稱仍保留「特金會」可能，道指逐步收窄跌幅，收市僅挫75點，報24811點，埃克森美孚跟隨油價下滑，低收2.2%，能源股板塊挫1.7%，但白宮或向入口汽車徵收關稅，福特和通用汽車逆市彈逾1%；標指則跌0.2%；納指回吐1點。

金融市場焦點簡訊

‧ICE美滙指數跌0.3%，報93.754。日圓兌美元曾升至108.96一周新高

‧紐約6月期金升1.2%，收報每盎斯1304.40美元，是5月14日以來最高

‧美國10年期債息美市尾段報2.97厘

‧美國全國房地產商協會：4月二手樓銷售跌2.5%，跌幅遠超市場預期

‧歐股全面下挫，汽車股較重要的德股低收0.94%

‧港股夜期收報30587點，跌112點，較昨日恒指收市低水173點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)低見6.3983，收市報6.3846，升6點子

特朗普：取消美朝峰會 惟未來「敞開大門」

美國總統特朗普周四致函北韓領導人金正恩，表示原定於6月12日的美朝峰會將不會進行。惟特朗普其後在白宮談話時放軟口風，稱仍可能會在稍晚舉行「特金峰會」，未來仍「敞開大門」。

美庫存數據困擾 紐約油價連跌三天

美國原油庫存上升的消息續困擾油市，紐約期油連續第三天下滑，7月期油收市跌1.6%，報每桶70.71美元，是5月11日以來最低。

美司法部刑事調查 比特幣挫至7272美元水平

美國司法部據報已啟動刑事調查，查處比特幣及虛擬貨幣的價格是否遭人為操縱。比特幣周四價格下試數周低位，一度挫至7272美元水平。