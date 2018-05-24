國際財經

美國總統特朗普取消與北韓領袖金正恩的會面，美元滙價下滑，兌日圓創下兩周低位。

較早時，特朗普公布不會在6月與金正恩會面，並警告美國軍方已準備好行動。消息掀動全球金融市場。ICE美滙指數跌0.4%至93.653。WSJ美滙指數跌0.3%至86.96。

分析員指出，市場須重新評估地緣風險溢價，而且反映在美元滙價之上。

美元兌日圓一度跌0.75%至109.24，創下兩周低位，美市尾段報109.32，前一天為110.08。歐羅兌美元滙價升至1.1742，前一天為1.1699。