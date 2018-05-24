國際財經

美國總統特朗普在美股昨天開市後不久突然宣布，取消下月與北韓領袖金正恩召開美朝峰會，令地緣政治憂慮再度升溫，美股應聲下挫，道指最多瀉280點，黃金和日圓等避險資產受追捧，金價更乘勢升穿1300美元。

美國可能向汽車進口開徵關稅，亦困擾全球股市氣氛。但特朗普隨後在白宮表示，仍保留「特金會」可能，道指逐步收窄跌幅，收市僅挫75點，報24811點，埃克森美孚跟隨油價下滑，低收2.2%，能源股板塊挫1.7%，但汽車股福特和通用逆市彈逾1%；標指則跌0.2%；納指回吐1點。

美國或徵汽車入口稅 困擾歐股

有分析稱，市場嘗試適應眾多不確定因素，包括北韓局勢，以及可能發生的全面貿易戰。歐股全面下挫，汽車股較重要的德股低收0.94%。日股亦受汽車股拖累跌1.1%，其他亞股表現好壞不一。

日圓受捧 金價升穿1300

歐羅走出6個月低位，反彈上1.1728美元。ICE美滙指數跌0.3%，報93.754。日圓兌美元則漲0.73%，至109.27，並曾升至108.96日圓的一周新高。分析師認為，特朗普行事變幻莫測，日圓有望在短期內進一步升值。金價10日以來首次重越1300美元水平，紐約6月期金升14.8美元或1.2%，收報每盎斯1304.40美元，是5月14日以來最高。美國10年期債息則報2.97厘。

美元在周三美市末段已轉弱，因為聯儲局公布5月會議紀錄顯示，部分官員稱可接受通脹短暫高於2%，顯示局方中長線加息步伐未必提速。但政策制訂者認為，可能很快適宜再次收緊貨幣政策，意味篤定6月加息。

紐約期油收市下滑1.6%

面對石油出口國組織（OPEC）打算以增產應對委內瑞拉和伊朗供應減少，加上早前公布的美國庫存大增，紐約7月期油三連跌，收市下滑1.6%，報每桶70.71美元，是5月11日以來最低。

數據方面，美國全國房地產商協會（NAR）公布，4月二手樓銷售跌2.5%，跌幅遠超市場預期的0.2%。