國際財經

美國總統特朗普周四在致金正恩的信中宣布取消美朝峰會，加上貿易疑慮又升溫，利淡華爾街投資氣氛，拖累美股周四下滑，道指早段跌幅一度擴至280點，最低滑落至24605點。惟其後特朗普放軟口風，稱仍可能會在稍晚舉行「特金峰會」，未來仍「敝開大門」，保留在滿足條件時與金正恩會晤的可能性，道指逐步收窄跌勢至不足70點。

截至本港時間凌晨2時25分，道指報24820點，跌66點或0.27%；標普500指數報2729點，跌4點或0.15%；納指報7430點，跌4點或0.07%。

地緣政治關係或升級，美國副總統彭斯稍早亦發表了一番惹怒北韓的言論。針對美國方面的言論，北韓稍早作出激烈回應，北韓副外長崔善姬表示，美朝峰會的命運完全取決於美國，又譴責彭斯將北韓與利比亞相比。如果美國不想與平壤政府坐下來談，北韓方面亦不會乞求與美國進行對話，也不想自找麻煩去說服對方。

同時，中美貿易談判的進展亦令市場承壓，特朗普指示商務部，調查進口汽車、卡車和零件有否對國家安全構成影響，可能演變成向入口汽車徵收關稅，都利淡美股表現。

另外，投資者仍在評估美國聯儲局昨日公布的上次議息會議紀要。聯儲局在紀要中暗示，將不會採取過於激進的加息措施，在聯儲局會議紀要公布後，市場對於聯儲局今年將再加息3次以上的預期迅速降低，則利好美股。

花旗私人銀行全球首席投資策略師Steven Wieting表示，近期在政策與經濟增長前景引起的擔憂情緒、以及滙市震盪等因素影響下，全球金融市場處於很脆弱的狀態。不過，在未來一年內，認為全球經濟基礎可能會比現時更加溫和，因此繼續維持逐漸增持全球股市的立場。