國際財經

美國總統特朗普宣布取消下月的美朝峰會，加上貿易疑慮又升溫，利淡投資氣氛，拖累美股下滑，道指跌幅擴至逾200點。

截至本港時間晚上約10時48分，道指報24667點，跌219點或0.88%；標普500指數報2712點，跌20點或0.75%；納指報7377點，跌48點或0.65%。

地緣政治關係或升級，特朗普宣布美朝峰會取消，而副總統彭斯稍早亦發表了一番惹怒北韓的言論。

針對美國方面的言論，北韓稍早作出激烈回應，北韓副外長崔善姬表示，美朝峰會的命運完全取決於美國，又譴責彭斯將北韓與利比亞相比。如果美國不想與平壤政府坐下來談，北韓方面亦不會乞求與美國進行對話，也不想自找麻煩去說服對方。

同時，中美貿易談判的進展亦令市場承壓，特朗普指示商務部，調查進口汽車、卡車和零件有否對國家安全構成影響，可能演變成向入口汽車徵收關稅。

另外，投資者仍在評估美國聯儲局昨日公布的上次議息會議紀要。聯儲局在紀要中暗示，將不會採取過於激進的加息措施，在聯儲局會議紀要公布後，市場對於聯儲局今年將再加息3次以上的預期迅速降低。不過，聯儲官員的講話仍是市場關注的焦點，今日將發表講話的聯儲官員包括費城聯儲行長達德利(William Dudley)、費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)等。

花旗私人銀行全球首席投資策略師Steven Wieting表示，近期在政策與經濟增長前景引起的擔憂情緒、以及滙市震盪等因素影響下，全球金融市場處於很脆弱的狀態。不過，在未來一年內，認為全球經濟基礎可能會比現時更加溫和，因此繼續維持逐漸增持全球股市的立場。

歐股方面，英國富時100指數報7732點，跌55點或0.72%；德國DAX指數報12831點，跌145點或1.12%；法國CAC 40指數報5537點，跌28點或0.51%；意大利富時MIB指數報22676點，跌234點或1.08%。