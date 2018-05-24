國際財經

歐洲央行(ECB)公布4月的會議記錄顯示，央行決策者在會議中認為，歐羅區經濟增長可能進一步放緩，而且不確定性在上升，但歐羅區擴張依舊堅穩且基礎廣泛。

會議紀錄提到，委員有信心通脹在中期升至目標水平。歐央行上月維持利率不變，而現時每月300億歐羅資產購買計劃會持續至今年9月底。鑒於經濟增長意外放緩且政治風險加劇，以意大利為甚，決策者正在討論是否縮減購債，抑或將刺激措施維持更長一段時間。

此外，由於圍繞前景的不確定性已加劇，在解讀近期形勢時需要謹慎，也是因為歐羅區各國和各行業似乎已普遍呈現放緩態勢。不能排除更明顯的需求疲弱，尤其是與外部需求相關的領域。

至於從GDP到PMI等數據均顯示經濟大幅放緩，問題在於在年底經濟增長升至難以為繼的水平後，經濟活動是否能在低位上企穩，還是更疲弱的狀態將到來。

目前來說，決策者看淡這些憂慮，指稱經濟增長依舊強勁，且高於歐羅區潛力，歐央行仍可能將在年底前結束資產購買舉措，因通脹壓力將持續加大。市場已經將加息時點預期從明年4月推遲至明年6月，不過分析認為，購債措施將在今年結束，而且結束前會有縮減的舉措。

不過，會議記錄顯示沒有着重討論滙率問題，暗示政策制定者對歐羅的滙價感到滿意。