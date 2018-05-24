國際財經

美國勞工部公布，截至5月19日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.4萬人，按周增加1.1萬人，預期為減至22萬人，連續兩周上升。

美國首次申領失業救濟人數已連續第168個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為21.975萬人，按周增加6250人。

另外，截至5月12日止當周，美國續領失業救濟人數為174.1萬人，按周增2.9萬人，預期為增至175.4萬人。