國際財經

周三(5月23日)公布的數據顯示歐羅區5月製造業採購經理人指數(PMI)初值下降至55.5，差於預期56.1和前值56.2，創18個月新低，服務業PMI初值則下降至53.9，不及預期54.7。歐羅區整體經濟增長明顯放緩，而作為歐羅區第一大經濟體的德國表現亦令人失望，其製造業和服務業採購經理人指數(PMI)均現明顯下降，經濟數據明顯下滑令市場臆測歐羅區經濟復甦周期或已結束，同時意大利問題仍困擾著整個歐洲，意大利的目前負債總額佔國內生產總值(GDP)的132%，為歐盟之首，加上意大利財政部長人選不是親歐羅體系的，內外交困的局面令歐羅/美元大幅下挫逾100點至日內低位1.1675，刷新自2017年11月14日以來的6個月新低。

雪上加霜的是，周四(5月24日) 美國商務部對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動國家安全調查，美國政府或將以國家安全為由調查汽車進口情況，關稅可能高達25％，這對大量出口汽車到美國的日本和歐盟無疑是重大打擊。

另一方面，自美國總統特朗普(Donald Trump)5月8日宣布美國退出伊朗核協定並重啟因該協定而豁免對伊的制裁後，歐盟和伊朗的關係日趨惡化，周四(5月24日)伊朗最高領導人發佈推特表示要求歐盟對伊朗作出補償，並開出七大條件敦促歐盟保護核協議，否則將可能重啟核試驗，若歐盟與伊朗關係進一步惡化，或將為歐羅提供進一步下行動力。

技術分析方面，歐羅/美元在2月16日觸及三年新高1.2555後輾轉下挫並在日線圖形成下降通道，若以昨日低位計算，歐羅/美元累計下挫已近900點，鑒於歐羅/美元跌幅巨大且日線圖RSI等指標顯示超賣，投資者需小心歐羅空頭回補引發的短期技術反彈。由於今日凌晨兩點公布的美國聯儲局5月議息會議紀要內容不如市場預期般鷹派，歐羅/美元暫時在1.1670至1.1700區域覓得初步支持，若短期內歐盟與美國貿易關係有緩和跡象，歐羅/美元或可借勢反彈，挑戰下降通道頂部1.1800甚至1.1900水平，但若滙價跌穿1.1670區域支持，後市有望進一步下探1.1500甚至1.1450水平。

策略方面，我們根據5月16日策略已於1.1940將買入歐羅(上望1.2045，跌穿1.1900止損)，並於1.1900止損平倉，虧損40點。短期內若歐羅/美元回落至1.1690-1.1680區域支持，我們將買入歐羅，上望1.1790，跌穿1.1650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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