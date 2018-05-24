訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:52 國際財經

日股三連跌 收挫1.11%

放大圖片

隔晚美國股市靠穩，因聯儲局會議紀錄顯示多數官員雖然認同下月加息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐毋須過急，亞太區股市個別發展。

美國商務部正研究就進口汽車及零件實施高達25%的新關稅，消息拖累日本汽車股下滑。日本股市挫逾1%，連跌3天。日經平均指數收報22437點，挫252點或1.11%。

個股方面，萬事得(Mazda)大挫5.22%，本田(Honda)挫3.39%，豐田(Toyota)挫3.05%，Subaru(斯巴魯)挫2.48%，日產(Nissan)亦跌1.76%。

另外，日本央行審議委員櫻井真表示，央行必須確保長期寬鬆政策不會影響金融體系穩定。同時，保護主義是日本經濟前景的重要風險之一，倘若保護主義擴散及抑制貿易和投資，全球經濟將失去增長驅動力。

南韓央行維持指標利率1.5厘不變，是連續第6個月按兵不動，符合市場預期。南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2466點，跌5點或0.24%。

南韓央行表示，投資和就業增長放緩，就業市場疲弱是南韓經濟的風險之一。而貿易保護主義加劇，對南韓經濟構成下行風險，將會關注地緣政治問題。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6144點，升3點或0.06%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。