國際財經

隔晚美國股市靠穩，因聯儲局會議紀錄顯示多數官員雖然認同下月加息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐毋須過急，亞太區股市個別發展。

美國商務部正研究就進口汽車及零件實施高達25%的新關稅，消息拖累日本汽車股下滑。日本股市挫逾1%，連跌3天。日經平均指數收報22437點，挫252點或1.11%。

個股方面，萬事得(Mazda)大挫5.22%，本田(Honda)挫3.39%，豐田(Toyota)挫3.05%，Subaru(斯巴魯)挫2.48%，日產(Nissan)亦跌1.76%。

另外，日本央行審議委員櫻井真表示，央行必須確保長期寬鬆政策不會影響金融體系穩定。同時，保護主義是日本經濟前景的重要風險之一，倘若保護主義擴散及抑制貿易和投資，全球經濟將失去增長驅動力。

南韓央行維持指標利率1.5厘不變，是連續第6個月按兵不動，符合市場預期。南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2466點，跌5點或0.24%。

南韓央行表示，投資和就業增長放緩，就業市場疲弱是南韓經濟的風險之一。而貿易保護主義加劇，對南韓經濟構成下行風險，將會關注地緣政治問題。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6144點，升3點或0.06%。