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今日 12:55 國際財經

歐議會法案擬加強外國投資審核

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路透引述多名參與討論歐盟執委會一項立法提案的官員表示，歐洲議會國際貿易委員會已接近完成委員會版本的法案，預期下周一表決。據悉，這項提案將擴大歐盟執委會在審核外國投資項目的權力。

歐盟執委會去年提出一項立法案，歐洲議會國際貿易委員會對大約450項內容作出修訂。

官員稱，歐洲議會版本法案在好幾個層面上將比執委會版本更強力：新版本將擴大可能遭到歐盟審核的行業範圍，同時歐盟執委將有義務審核可疑投資個案，而不僅是可選擇進行審核。

新加入可能審核的行業包括媒體、港口碼頭、汽車及選舉基本設施。

新版本措詞強調保護歐盟公民個人資料的重要性。草案將更多重點放在那些可能是在國家影響下而進行的投資項目上，反映對於中國企業在政府產業戰略的推動下，對歐洲同業進行收購的擔憂。

據一些官員表示，一旦草案獲得貿易委員會批准，該計劃很快就會進入與執委會和歐洲理事會進行的三方談判階段，以避免在歐洲議會全體會議投票表決。這三個機構需要達成一致，才能繼續推進立法程序。

1名歐盟官員表示，希望迅速行動，不希望危及到這種妥協的平衡狀態。

雖然這項擬議中的法案將會讓執委會有權發表意見，並從成員國收集投資資訊，但是否阻止海外投資的最終決定權還在各國當局。

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