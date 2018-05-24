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今日 12:05 國際財經

印度就美鋼鋁關稅向WTO提申訴

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世界貿易組織(WTO)的公布顯示，印度已針對美國對鋼鋁產品加徵關稅提出申訴，並尋求報復措施。

印度正面臨美國對鋁產品及鋼鐵產品分別額外徵收3100萬美元和1.34億美元的關稅。印度曾表示，可能把豆油、棕櫚油(palmolein)及腰果等美國出口產品列為報復目標。

按照WTO規定，美國有60天的時間就申訴進行和解，60天後印度則可請求WTO設專家組作出裁決。

但由於美國總統特朗普否決了WTO新的上訴法官任命，該組織的爭端解決機制也面臨着不確定性。

 

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