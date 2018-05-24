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今日 11:34 國際財經

韓央行:保護主義加劇對經濟構下行風險

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南韓央行表示，貿易保護主義加劇，對南韓經濟構成下行風險，將會關注地緣政治問題。

央行指出，投資和就業增長放緩，就業市場疲弱是南韓經濟的風險之一，家庭債務增速亦較以往數年高。另外，鑑於南韓消費和出口將持續復甦及增長，整體通脹將逐步上升，下半年通脹預料會接近目標水平。

央行行長李柱烈表示，目前油價上升對當地經濟的影響有限，央行將在需要時繼續採取必要措施穩定滙市，強調滙率應由市場決定。

南韓央行維持指標利率1.5厘不變，是連續第6個月按兵不動，符合市場預期。

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